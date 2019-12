Ricerca: Unipd, cellule staminali e tessuti rigenerati grazie a un nuovo gel (2)

(Adnkronos) - I gel utilizzati nello sviluppo degli organoidi svolgono un ruolo importante nel determinare le caratteristiche del tessuto finale che viene prodotto. I ricercatori hanno scoperto che il loro idrogel ECM potrebbe essere utilizzato per supportare la crescita cellulare non solo nel tessuto intestinale tenue, ma anche per il fegato, lo stomaco ed il tessuto pancreatico.

"L'idrogel ECM - conclude Monica Giomo del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova, co-autrice della pubblicazione - è anche in grado di riprodurre molto bene le proprietà visco-elastiche dei tessuti molli permettendo l'espansione e la differenziazione degli organoidi".