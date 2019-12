Venezia: la magia del vinile rivive all'M9 con una mostra mercato

Venezia, 12 dic. (Adnkronos) - Domenica 15 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18, nel Chiostro M9, appuntamento a tutti gli appassionati di musica, i collezionisti e i fan di supporti musicali dal sapore vintage che hanno cambiato la storia della musica a partire dalla seconda metà del Novecento con Disco (in)chiostro. Nell’ambito delle iniziative dedicate al Natale in Chiostro, M9 propone, insieme a Radio Base Popolare Network e Associazione Culturale Fluxus, una mostra - mercato di vinili, CD e DVD per tutti i generi e gusti musicali dal jazz al rock anni ‘70 passando per il punk, l’indie, il funky, il soul, il metal e il reggae.

L’evento ospita espositori provenienti da diverse regioni del nord e centro Italia e intende essere l’occasione per celebrare tutti quegli strumenti che hanno modificato le modalità di fruizione e di ascolto della musica e che sono diventati in pochissimo tempo un prodotto di largo consumo, fino a rappresentare oggi dei veri e propri “pezzi” di design o da collezione, ricercati e scambiati da fan di tutto il mondo.