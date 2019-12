Piazza Fontana: Lombardi a Conte, 'stop a segreto di Stato'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "In fondo a commemorazioni e belle parole sulla strage di Piazza Fontana c'è un macigno che grava su 50 anni di giustizia negata: il segreto di Stato. Un pezzo di verità occultata che ha il volto di Pinelli e di quei 17 morti e 89 feriti". Lo scrive in un tweet Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio e volto storico del Movimento, in un post diretto al premier Giuseppe Conte a cui rivolge l'appello: "desecretiamo i dossier!".