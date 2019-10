Cdp: al via finanziamento da 130 mln per investimenti pubblici Provincia Trento

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - E' stato firmato oggi da Cdp con Cassa del Trentino, società interamente controllata dalla Provincia autonoma di Trento, un contratto di finanziamento del valore di 130 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti nel sistema pubblico provinciale trentino. Il prestito, si legge nella nota, è garantito dalla Provincia Autonoma di Trento. Le risorse saranno utilizzate per l’erogazione di contributi in favore di Comuni (oltre 100 mln di euro) e di altri enti pubblici (30 mln di euro) del territorio trentino per la realizzazione di investimenti nei seguenti settori: edilizia scolastica e cultura per circa 60 milioni di euro; opere stradali per circa 20 milioni di euro; opere idriche per circa 10 milioni di euro; opere igienicosanitarie per circa 30 milioni di euro; opere socio-sanitarie per circa 10 mln di euro.

Il finanziamento rafforza ulteriormente l’attività di Cdp nel territorio trentino grazie alla consolidata collaborazione con Cassa del Trentino, avviata a partire dal 2007, a sostegno della realizzazione di investimenti infrastrutturali e iniziative sociali sul territorio. Ad oggi, il controvalore nominale delle operazioni ammonta, inclusa la stipula odierna, a circa 330 milioni di euro.