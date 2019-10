Whirlpool: Durigon, 'situazione drammatica, figlia scarsa attenzione di Di Maio'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Il peso contrattuale di questo governo anche nella crisi Whirlpool è pari a zero. Conte e il ministro Patuanelli è come se non fossero mai andati all’incontro con la multinazionale americana che non ha ceduto di un millimetro. Una situazione drammatica figlia anche della non curanza e della scarsa attenzione mostrata da Di Maio quando era a capo del Mise". Ad affermarlo in una nota è il deputato della Lega Claudio Durigon.

"Basti pensare che Di Maio, convocato per ben 3 volte dalla commissione attività produttive proprio per le crisi aziendali, non si è mai presentato. I nodi prima o poi vengono al pettine e purtroppo a pagarne le conseguenze sono i 330 lavoratori della Whirlpool di Napoli che dal primo novembre si ritroveranno senza lavoro", sottolinea Durigon.