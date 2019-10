Manovra: Durigon (Lega), 'grande risultato Quota 100, improprio pensare a modifiche'

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - "E' improprio anche solo pensare di poter toccare Quota 100" e un intervento sulle finestre di uscita dello schema per l'anticipo pensionistico "potrebbe dare solo alcuni risparmi, con l'effetto che meno persone potranno andare in pensione". Lo afferma Claudio Durigon, deputato della Lega, ex sottosegretario al Lavoro e 'padre' di Quota 100, contattato dall'Adnkronos. Durigon ha ricordato che "ad oggi sono 191mila le persone che hanno fatto domanda per andare in pensione con quota 100 e per l'Opzione donna sono 15mila. Si tratta quindi di un grandissimo risultato", mentre "c'è ancora una forte pressione che viene da una parte della maggioranza che vorrebbe addirittura abolirla".

"Vedremo nei prossimi giorni quali atti metterà in campo questo governo. In ogni caso siamo pronti a dare battaglia nel caso in cui venga toccata qualche norma di questa legge", ha aggiunto.