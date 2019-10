Energia: online nuovo numero newsletter Gme

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - È online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme). La newsletter si apre con un intervento di Agata Gugliotta del Rie sul mancato accordo di transito tra Russia e Ucraina a poche settimane dall'arrivo dell'inverno. L'ultimo faccia a faccia tra il vecchio Commissario Ue per l’Unione Energetica Maros Sefcovic e i Ministri dell’Energia ucraino Oleksiy Orzhel e russo Alexander Novak è andato in scena lo scorso 19 settembre ma si è concluso con un nulla di fatto.

"Le trattative, che vanno avanti da aprile 2018, riprenderanno a fine ottobre, mentre nel frattempo proseguiranno contatti a livello tecnico. La speranza è di giungere ad un accordo prima del 31 dicembre, data di scadenza del contratto in essere stipulato nel 2009, o ancora più auspicabilmente entro il 1 dicembre così da poter prenotare la capacità per il prossimo anno", ha evidenziato l'analista del Rie.

Quel che sembra un comune contratto per il transito del gas da un paese verso un altro, però, in realtà "cela una difficile e prolungata diatriba tra due stati, la Russia e un paese ex satellite, l’Ucraina, o anche tra il colosso russo Gazprom e l’ucraino Naftogaz, al centro insomma di interessi economici rilevanti. E, come se non bastasse, esula dai confini di questi due paesi, con dirette implicazioni per la sicurezza energetica dell’Europa", ha spiegato Gugliotta.