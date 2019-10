Nautico: Ucina, edizione da record per Salone Genova, visitatori +8% (3)

(Adnkronos) - Numeri più che positivi anche sul fronte degli arrivi riscontrati dall’Aeroporto di Genova che è stato il punto di arrivo di migliaia di visitatori del Salone Nautico. Particolarmente positivo il dato dei voli internazionali: tra il 18 e il 25 settembre i passeggeri su queste rotte sono aumentati del 15% rispetto ai giorni del Salone Nautico 2018.

"Questo trend conferma l’andamento del traffico dell’aeroporto di Genova nel corso del 2019, che ha visto spiccare soprattutto il mercato russo, complice la novità del volo low-cost di Pobeda, quello olandese, grazie al raddoppio dei collegamenti di KLM con Amsterdam, quello spagnolo e quello ucraino (grazie al nuovo volo Genova-Kiev di Ernest Airlines)", ha commentato Paolo Odone, Presidente Aeroporto di Genova. "Ad accogliere i visitatori del Salone Nautico in aeroporto è stata la rinnovata area arrivi, brandizzata con i colori e i sapori della Liguria grazie al progetto congiunto di Liguria Digitale, Regione Liguria e Aeroporto di Genova. Particolarmente apprezzati dai viaggiatori in ripartenza sono poi stati i servizi della Genova Lounge, che dallo scorso agosto offre ai suoi ospiti piatti, vini e bevande tipici del territorio".

Ancora sul fronte cittadino, i numeri importanti che hanno certificato il successo indiscusso della manifestazione hanno eco nei dati relativi all’occupazione alberghiera con hotel fully booked dal 18 al 24 settembre e nei 45 eventi organizzati in città nell’ambito del calendario GenovaInBlu. Venendo ai numeri del settore, il fatturato globale nel 2018 è stato pari a 4,27 miliardi di euro, con un 10,3% in più rispetto al 2017. L’industria nautica da diporto in Italia ha registrato una ripresa significativa e consolidata: a partire dai minimi del 2013, il fatturato ha registrato un incremento del 75%, una performance che nessun altro settore industriale in Italia è stato in grado di generare.