Nautico: Ucina, edizione da record per Salone Genova, visitatori +8% (2)

(Adnkronos) - Il 12 ottobre, inoltre, la 60esima edizione del Salone Nautico è stata promossa a New York in occasione dei festeggiamenti del Columbus Day dove gli organizzatori della manifestazione si sono recati insieme ai rappresentanti del Comune di Genova e della Regione Liguria. "Il Salone Nautico ha saputo interpretare negli anni il valore dell’industria nautica da diporto e crescere insieme ad essa. I numeri di questa edizione sono lo specchio dello stato di salute del settore che cresce costantemente a due cifre da quattro anni", sottolinea Saverio Cecchi, Presidente di Ucina Confindustria Nautica.

In merito agli affari, Carla Demaria, Presidente de I Saloni Nautici ha sottolineato: "al di là del numero dei visitatori, c’è da registrare la soddisfazione degli espositori. Ci sono più certezze e sono stati firmati un gran numero di contratti, avremo bisogno in futuro di gestire spazi più ampi. Questo è il valore del Salone". Valore che ha un riscontro importante anche in termini di ricaduta economica: l’indotto prodotto dal Salone Nautico sul territorio della città di Genova e della Regione Liguria è, infatti, di oltre 60milioni di euro.

Uno strumento di marketing per il territorio indiscutibile quindi che, in occasione di questa 59esima edizione, ha visto la firma di un protocollo decennale tra Ucina Confindustria Nautica e I Saloni Nautici – organizzatori del Salone Nautico – e le Istituzioni cittadine che consentirà di investire e di rafforzare una manifestazione che si è confermata primaria per lo sviluppo del business delle aziende.