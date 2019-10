Migranti: Alarm phone, 'serve soccorso immediato per barca in pericolo'

Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - "La barca è in mare da più di 30 ore e in pericolo! Sta imbarcando acqua e il motore non funziona. Non abbiamo notizie dalla Guardia costiera. Abbiamo provato a chiamare le autorità maltesi e libiche per tutta la notte senza successo. Europa: questa omissione di soccorso è letale!". Così, Alarm phone parlando di una imbarcazione con oltre 70 persone a bordo. "Sappiamo che la cosiddetta Guardia costiera libica non risponde quasi mai al telefono, ma stanotte anche la MRCC di #Malta è stata irraggiungibile per 6 ore. Stamattina non ci hanno dato alcuna informazione e ci hanno detto di contattare la #Libia. Serve un soccorso immediato!", aggiunge Alarm phone.