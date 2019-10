Sud: Conte, 'deve crescere per far crescere Italia'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Il Sud ce la può fare, deve crescere per far crescere ancor più tutta l’Italia". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook. "Questa mia convinzione -spiega- cresce e si rafforza sempre più, giorno dopo giorno. Essa riposa nella conoscenza del territorio e nel dialogo con le comunità locali che sto portando avanti tenacemente".

"Sto girando in lungo e in largo le regioni del Mezzogiorno, con le sue punte di eccellenza e con le sue aree depresse, la costa e l’entroterra. Nelle scorse settimane -ricorda il premier- sono stato in Sardegna, in Puglia, poi in Molise e oggi in Irpinia. Tanto a Isernia e a Campobasso, quanto ad Avellino, a Morra de Sanctis e a Vallata ho dialogato con centinaia di rappresentanti degli enti locali e di associazioni di categoria, con semplici cittadini. Ho incrociato migliaia di sguardi. Occhi e voci che scacciano via la rassegnazione e mostrano voglia e determinazione di camminare insieme per offrire riscatto per sé e per i propri figli".

"Sono stato travolto da un’ondata incredibile di calore, di orgoglio, di fiducia nelle istituzioni. Il calore di chi è abituato ad accogliere gli altri con grande generosità. L’orgoglio di chi oggi al Teatro Gesualdo di Avellino ha ascoltato l’Inno di Mameli eseguito dagli studenti e ha visto il fondale tingersi del nostro Tricolore".