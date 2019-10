Pmi: Confartigianato a Patuanelli, modifiche a Ecobonus (2)

"L'uomo senza gravità", Germano vola, la sua forza è leggerezza

Roma 14 ott. (askanews) - E' un film poetico e originale "L'uomo senza gravità", primo lungometraggio di preapertura della Festa del Cinema di Roma, che uscirà in sala il 21, 22, 23 ottobre e sarà disponibile su Netflix dal primo novembre. Il protagonista è Oscar, una bambino che non ubbidisce alla legge di gravità, fluttua in aria, sogna di essere come Batman ma viene nascosto dalla mamma e ...