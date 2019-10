"Sarò operato", Povia in ospedale

(AdnKronos) - "Sono in ospedale... Pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata". E' quanto scriveva ieri sera tardi su Instagram il cantante Giuseppe Povia su Instagram. "Ho paura ma sono in buone mani, qui c'è un team fantastico. Al risveglio vi leggerò. Mi hanno sempre chiesto qual è la mia canzone più bella, ora lo posso dire.. questa, ascoltatela vi emozionerà. Mettete commenti belli eh!!" aggiunge il vincitore del Festival di Sanremo del 2006, postando un video di un suo brano. "Tornerò quando starò meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie - conclude -. #sognounfuturomagico (vi voglio bene eterni bambini)".