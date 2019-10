Manovra: Rossomando (Pd), 'deciso cambio passo rispetto a passato'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Siamo di fronte a una manovra che segna un deciso cambio di passo rispetto al passato a partire dalla riduzione delle tasse per i lavoratori e l'introduzione del fondo per le famiglie. Si tratta di misure che il Pd ha fortemente voluto e che si vanno ad aggiungere alle risorse individuate per l'adozione di un incisivo piano per l'ambiente". Lo afferma Anna Rossomando, senatrice Pd e vicepresidente del Senato.

"Una manovra -aggiunge- che va quindi ben oltre il blocco dell'aumento dell'Iva, nella direzione di un sostegno concreto a quei lavoratori e a quelle famiglie che chiedono una svolta visibile a questo governo".