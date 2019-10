Enel: Vicenza, inaugurato un nuovo spazio a Cassola (2)

(AdnKronos) - “Accogliamo con piacere e con favore questa nuova presenza di Enel nel nostro territorio e in particolare nel nostro comune - afferma il sindaco Aldo Maroso. E' importante che sia una presenza "fisica" cioè persone che parlano faccia a faccia, ascoltano, consigliano i nostri cittadini, abituati sempre più a interloquire solo via call center. Sarà anche più facile, per i cittadini parlare di energie rinnovabili, di ambiente da tutelare. Le sensibilità ambientali della nostra Amministrazione auspico possano anche innescare sinergie e collaborazioni con le politiche ambientali di Enel".

“Per i cittadini del bassanese è fondamentale avere un punto di riferimento per l’energia elettrica ed il gas, ma anche una consulenza per tutto quello che riguarda i propri consumi energetici - aggiunge l’assessore Andrea Zonta: Enel lo sta facendo e, senz’altro per i nostri comuni di Bassano e Cassola, è motivo di vanto. A Bassano siamo partecipi di un progetto europeo che si chiama Making City che va sulla linea scelta da Enel della sostenibilità in termini energetici. Speriamo in futuro di poter avere anche con Enel collaborazioni analoghe a quelle che abbiamo con molti industriali della zona del bassanese”.