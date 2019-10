Sileri: "Colmare differenze Nord-Sud in prevenzione"

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese, quando si parla di prevenzione. "Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se al Nord una grande fetta della popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per rimuoverli". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'inaugurazione stamani di Tennis & Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro Italico di Roma. "Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro dell'iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche".

Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. "Usare attori, vip e celebrità per trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c'è una mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario nazionale funziona, pur se con margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn".

E se gli ultimi dati sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il viceministro sottolinea: "Sono necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in mente che a dicembre c'è la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi l'epatite C: ci sono 200-250mila persone che hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le campagne di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le differenze tra Nord e Sud".