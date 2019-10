Umbria: Carfagna, 'passo indietro Fi per spazzare via sinistra'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - “Tra 15 giorni l’Umbria sarà libera dalla cappa di potere clientelare a cui la sinistra l’ha condannata per 50 anni. Per raggiungere questo traguardo storico, per permettere al centrodestra di fare un passo in avanti, Forza Italia che aveva tutto il diritto di esprimere il candidato presidente ha fatto un passo indietro". Lo ha affermato Mara Carfagna, deputata di Fi e vicepresidente della Camera, nel corso di una iniziativa elettorale a sostegno dei candidati di Forza Italia a Città di Castello in Umbria.

"Lo abbiamo fatto -ha aggiunto- per l’unità della coalizione, perché uniti potremo finalmente dare agli umbri il buon governo del centrodestra, per spazzare via la sinistra che pur di mantenere il potere ha dato vita anche in Umbria a quell’abominio che è l’alleanza giallorossa”.