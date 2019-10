Manovra: punto Conte-Gualtieri su lavoro

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Punto sul lavoro sulla manovra stamani tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il presidente del Consiglio era atteso in Molise, a Isernia, alle 11.30, ma ha lasciato da poco Palazzo Chigi con il ministro del Sud Giuseppe Provenzano, diretti in Molise, dunque in ritardo sulla tabella di marcia. Dietro il ritardo, spiegano fonti di governo e del Mef, ci sarebbe un colloquio col responsabile di via XX Settembre per fare il punto sulla manovra. Possibile che il vertice 'allargato' si tenga domani. Il premier in mattinata sarà a Cernobbio e nel tardo pomeriggio a Napoli, per Italia 5 Stelle. Ma a mezzogiorno dovrebbe rientrare a Roma, quello potrebbe essere lo spazio utile per incontrare i membri del governo sulla legge di bilancio, attesa lunedì in Cdm.