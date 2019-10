Veneto: tornano le Fattorie Didattiche e il concorso per i più piccoli

Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Con la Giornata aperta delle Fattorie didattiche, domenica 13 ottobre, ritorna anche il concorso per i più piccoli “Agricoltura, che avventura”: un invito rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni a vivere la natura e l’ambiente nei laboratori allestiti nelle fattorie didattiche e a cimentarsi in testi e disegni. Gli elaborati migliori saranno premiati con ‘gift card’ per l‘acquisto di libri, materiale scolastico e attrezzature per lo sport e con biglietti per il cinema.

Le fattorie didattiche che ospitano i laboratori creativi sono: La Contarina (Grantorto, Padova), Corte Carezzabella (San Martino di Venezze, Rovigo), Di Fiore in Fiore (Calto, Rovigo), Borgoluce-Tenuta di Collalto (Susegana, Treviso), Biofattoria sociale Casa di Anna (Zelarino, Venezia), il Rifugio dei Colori (Sarego, Vicenza), la Genovesa (Verona). Indirizzi e contatti sono scaricabili nella pagina https://psrveneto.it/eventi/concorso-agricoltura-che-avventura-2019.