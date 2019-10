Energia: Ef Solare Italia, con storage benefici potenziali per 2,6 mld in 10 anni (2)

(AdnKronos) - Nonostante la prospettiva di una forte riduzione dei costi delle tecnologie di storage, è evidente come gli investimenti in questo settore siano frenati dall’incertezza sull’evoluzione del quadro regolatorio italiano. Lo studio ha, infatti, mostrato come i Paesi europei in cui si riscontra il maggior numero di progetti sono l’Uk e la Germania, dove è presente una regolazione per la partecipazione degli storage al mercato elettrico dei servizi di rete.

"Lo storage è un elemento centrale per lo sviluppo del fotovoltaico - sottolinea Diego Percopo, Amministratore Delegato di Ef Solare Italia - Potrebbe infatti contribuire alla stabilizzazione dell’andamento dei prezzi nel medio lungo periodo e favorire l’integrazione nel mercato elettrico, facilitando l’accesso ai servizi ancillari alle rinnovabili non programmabili".

Ef Solare Italia ha presentato lo studio nel corso di una tavola rotonda a cui hanno partecipato diversi operatori della filiera elettrica, che si sono confrontati e hanno elaborato una proposta di linee guida utili alla definizione di un quadro regolatorio adatto alla realtà italiana. Quanto discusso nella tavola rotonda è un primo passo di un processo di dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti che Ef Solare Italia vuole portare avanti. Il dibattito ha fatto emergere la necessità di un sistema normativo chiaro e di segnali di prezzo di lungo periodo per permettere uno sviluppo urgente dello storage, sia utility scale sia residenziale, che preveda una maggiore offerta dei servizi di rete.