Padova: Ascom e Galileo insieme per start up, formazione e innovazione (2)

(AdnKronos) - “Finalmente – ha dichiarato il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin - chiudiamo un accordo con un'eccellenza del nostro territorio. Le piccole imprese hanno bisogno di essere sostenute e accompagnate. In questo senso il Parco Scientifico ha un ruolo importante per la crescita e lo sviluppo delle idee che non di rado i nostri associati vengono ad illustraci e per le quali hanno bisogno di supporto”.

“I nostri imprenditori – ha proseguito - cercano costantemente qualcosa di nuovo: difficilmente si riesce ad avere canali giusti per trovare i tempi della competitività. Questa nuova relazione può essere di estremo interesse!”

Gli ha fatto eco la presidente del Parco Scientifico, Francesca Gambarotto: “Essere a questo tavolo per firmare un’intesa con Ascom Confcommercio è una gran bella soddisfazione, un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni dalla nostra struttura sia in termini di crescita dei servizi e della collaborazione con le imprese, sia in termini di stabilizzazione economica-finanziaria della struttura. Al di là dei numeri la cosa importante è che, grazie ai nostri servizi didattici, tanti ragazzi riescono a trovare occupazione nelle aziende del territorio”. “Le imprese - ha aggiunto - ci chiedono consulenza su materiali innovativi e su processi produttivi, adeguando le tecnologie alle esigenze di mercato”.