Agrigrnto: blitz contro i furti di acqua ed energia elettrica, 24 arresti a Licata

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Blitz dei Carabinieri a Licata (Agrigento) contro i furti di acqua ed energia elettrica. Sono 24 gli arresti eseguiti. Una cinquantina di militari hanno cinturato sin dalle prime luci dell’alba un intero quartiere della città allo scopo di effettuare controlli sulle reti idriche ed elettriche al servizio di alcune palazzine, i cui condomini erano sospettati di approvvigionarsi illegalmente di acqua ed energia elettrica. 24 sono state le persone arrestate in un solo colpo. Sono accusate di furto aggravato. Ingenti i danni alle società di gestione. Si calcola che le bollette, non pagate, in alcuni casi da 7 anni, si aggirano intorno ad un milione di euro. I controlli, che hanno già portato nell’anno in corso a circa settanta denunce e arresti in tutta la provincia di Agrigento per furto d’acqua e di energia elettrica, andranno avanti anche nelle prossime settimane. I particolari saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10 presso il Comando Provinciale di Agrigento.