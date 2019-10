Dazi: Conte, contro tensioni commerciali contiamo anche su Nato**

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "In una fase in cui le due sponde dell'Atlantico sono a rischio incomprensioni, all'oordine del giorno ci sono tensioni commerciali, contiamo anche sulla Nato per ricordare i valori profondi che ci uniscono e per fondare su di essi un dialogo costante ed efficace che rafforzi la coesione tra tutti i suoi membri". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.