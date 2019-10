M5S: in forse presenza Grillo a Italia 5 Stelle

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - E' in forse la presenza di Beppe Grillo a Italia 5 Stelle, la kermesse grillina che si terrà sabato e domenica prossimi a Napoli. Il fondatore del Movimento, la cui presenza alla festa era data nei giorni scorsi per scontata, sembra ora in forse. Dietro la possibile assenza, assicurano i beninformati, ci sarebbero questioni personali, legate per lo più alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il minore dei suoi figli, Ciro. Ma persone vicine al comico genovese, che a febbraio tornerà in teatro col suo nuovo show, 'terrapiattista', lasciano aperto uno spiraglio, spiegando che scioglierà la riserva all'ultimo minuto, come è nel suo carattere. Se Grillo dovesse mancare a Napoli -dove peraltro quest'anno si celebra il decennale dei M5S- sarebbe questa la prima edizione di Italia 5 Stelle senza il garante e fondatore del Movimento.