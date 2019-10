Intesa Sp: Messina, 'è banca del Sud, 30 mld a famiglie e imprese entro fine 2021'

Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Le risorse che Intesa Sanpaolo mette a disposizione per la crescita del Sud "sono significative: prevediamo di erogare 30 miliardi a medio e lungo termine di qui a fine 2021". Lo ha detto Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, a un convegno sull'innovazione a Mola di Bari, in provincia di Bari. "Sono numeri importanti -ha continuato Messina- in grado di sfatare un falso mito, quello secondo il quale le banche italiane raccolgono risparmio al Sud e lo impiegano al Nord. Infatti, a fine marzo 2019 raccoglievamo nel Mezzogiorno circa 42 miliardi di euro e impiegavamo 51 miliardi, con una quota di mercato in queste regioni superiore a quella che abbiamo nell’intero Paese (al Sud 20% contro il 17% dell’Italia)".

Il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo ha spiegato che "siamo i principali erogatori di credito alle famiglie del Mezzogiorno con uno stock di mutui che a fine marzo superava i 17 miliardi di euro". inoltre "siamo tra i principali partner bancari del programma Elite della Borsa italiana, finalizzato a selezionare le eccellenze delle imprese italiane in una prospettiva di quotazione in Borsa. Delle aziende da noi individuate, un terzo proviene dalle regioni del Mezzogiorno". Per Messina "si parla da anni di creare una banca pubblica per il Mezzogiorno. Vorrei far presente che una banca del Mezzogiorno esiste già e si chiama Intesa Sanpaolo. Ed è una banca tra le più solide e meglio capitalizzate di Europa con un forte network internazionale".

L'istituto inoltre sostiene "in maniera rilevante il programma Zes (Zone economiche speciali) con un plafond di 1,5 miliardi di euro. Le Zes sono una grande opportunità per le aree collegate ad una area portuale in quanto sono destinatarie di importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative. E’ evidente anche il potenziale di attrazione per gli investimenti esteri. Stiamo promuovendo le Zes in un roadshow internazionale iniziato a Dubai", ha concluso Messina.