M5S: G. Grillo, 'da ministro non mi sono sentita appoggiata da Di Maio'

Roma, 9 ott(AdnKronos) - “In questo anno al governo ho visto tutta una serie di cose che non andavano e che ho fatto presente a chi di dovere. Purtroppo la cosa che più mi ha dato fastidio è che non sono stata totalmente ascoltata da chi pensavo dovesse raccogliere le osservazioni di chi è da dieci anni nel Movimento, di chi è stato capogruppo e capolista, non ero certamente l’ultima arrivata. Per me è stato un anno molto difficile. Politicamente non mi sono sentita veramente appoggiata dal mio capo politico, mentre quello che diciamo è il mio capo spirituale Beppe Grillo mi è sempre stato vicino”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, l’ex ministro della Salute e parlamentare del M5S Giulia Grillo.