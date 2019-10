Fisco: Bonafede, 'confermo progetto legge che prevede il carcere per i grandi evasori'**

Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "Io confermo che la lotta all’evasione è una priorità di questo governo e confermo che c’è un progetto di legge scritto personalmente da me in alcuni articoli che stabilisce che per i grandi evasori è previsto il carcere”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, arrivando al Tribunale di Marsala (Trapani) che verrà inaugurato oggi. "Ci sono solo 250 evasori n carcere - dice - Ritenete che in Italia ci siano solo 250 evasori? No, c'è un accordo di governo. E sono sicuro che il ministro Gualtieri è molto impegnato nella lotta all'evasione. Ritengo che ci sia totale convergenza di azione su come va fatta la lotta all'evasione". E su quanto detto dal ministro Gualtieri che avrebbe escluso le manette per gli evasori, dice: "Probabilmente la domanda che è stata posta al ministro riguardava tutti gli evasori, ma ribadisco che ci sarà un inasprimento delle pene per i grandi evasori, che prevede anche il carcere".