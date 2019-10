Migranti: Di Maio, 'soluzione sono rimpatri non redistribuzione'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Per me la soluzione non è la redistribuzione, ma fare i rimpatri. Per quello servono accordi, e noi stiamo riducendo da due anni a quattro mesi i tempi per i rimpatri". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì.

"Con Tunisia, Marocco e Algeria gli accordi c'erano, ma non erano ratificati, e comunque le procedure per stabilire chi deve tornare indietro e chi puo' restare vanno fatte qui e vanno velocizzate".