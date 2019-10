Vitaliza: Lo Curto (Udc), 'con tagli abbrivio populistico a politica'

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "Condivido pienamente le parole del presidente della commissione Antimafia Claudio Fava sul taglio dei vitalizi che definisce un atto demagogico e ricattatorio. Io stessa, in tempi non sospetti, mi ero espressa allo stesso modo dicendo chiaramente che i cittadini hanno bisogno di ben altri esempi per rendere credibile la classe politica e le istituzioni. Non credo che con il taglio dei vitalizi si risolvano i problemi dei siciliani, anzi al contrario si dà un abbrivio populistico all’azione politica". Così Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.