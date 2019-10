Calabria: Nesci a Di Maio, 'civismo compromesso al ribasso, resta mia candidatura'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Caro Luigi leggendo le tue rassicurazioni circa la mia intelligenza ti ringrazio per averle fatte, di questi tempi frequentando i palazzi della politica a qualcuno potrebbero esser sorti dei dubbi. Sento il dovere e la necessità di proporre un’alternativa ai modelli elettorali 'civici' che hai deciso di sperimentare cambiando le regole del M5s, modelli che senza garanzie a mio avviso rinnegano le motivazioni che ci hanno generato". Così la deputata M5S Dalila Nesci, dalla sua pagina Facebook, risponde alle parole affidate da Luigi Di Maio in un colloquio col Fatto Quotidiano, restando ferma sulla sua candidatura -stroncata dal capo politico del Movimento- a governatrice.

"Non possiamo sconfessare il fatto che noi siamo nati per essere alternativa credibile e vera a quel sistema di specchi riflessi di cui si sono serviti i partiti: se oggi peschiamo nel cosiddetto 'civismo' come foglia di fico perché non abbiamo creato i presupposti organizzativi per la formazione di una classe dirigente all’altezza delle responsabilità che ormai il popolo ci ha consegnato, noi abbiamo il dovere di porvi rimedio. Per questi motivi, in attesa di una strategia più delineata per la Calabria, io rimango a disposizione con la mia proposta di candidatura alla Presidenza della Regione; proposta che non credo debba essere 'giudicata' (né tanto meno incidentalmente), ma vagliata con la serietà che deve contraddistinguere una forza politica, ancor di più la nostra che è giovane ed in evoluzione sin dalla nascita", tira dritto Nesci.

"Se il M5s, dopo 10 anni di vita, rinuncia nelle competizioni territoriali alla sua vocazione di aggregatore di garanzia delle energie sane ed innovative della società, se il M5s rinuncia alla sua funzione di incarnazione del cambiamento con candidature limpide e ripiega su compromessi al ribasso, in quel caso il MoVimento perde la sua ragione di esistere".