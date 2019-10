Magaldi: accordo con Mitsubishi Hitachi Power Systems per sviluppo Stem

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Tra invenzione e innovazione. È questo il motto della celebrazione dei 90 anni di attività del gruppo Magaldi, produttore leader mondiale di impianti per la movimentazione di materiali ad alta temperatura, che si è svolta oggi a Salerno, città in cui la società ha la sede principale, oltre ai due impianti produttivi di Buccino (Sa). Magaldi ha una lunga tradizione di sviluppo e diffusione di tecnologie innovative ed è proprio su questa tradizione quasi centenaria, che sviluppa il suo vantaggio competitivo sui mercati internazionali.

Proprio nel giorno del giorno dei 90 anni, il gruppo Magaldi ha annunciato, alla presenza dei rappresentanti di Mitsubishi, di aver avviato una collaborazione con il colosso giapponese per la lo sviluppo tecnico e commerciale a livello mondiale delle proprie tecnologie brevettate nel settore dell’energia solare, in continuità con la strategia di sviluppo della società salernitana nelle rinnovabili.

Nello specifico, l’accordo prevede una collaborazione per lo sviluppo industriale della tecnologia Stem per l’accumulo di energia solare ad alta temperatura per la produzione di energia elettrica e per l’impiego industriale e civile 24/365 della energia termica, prodotta da fonti rinnovabili. Infatti, il Gruppo ha sviluppato e brevettato il primo sistema al mondo capace di utilizzare la sabbia quale mezzo di accumulo dell'energia termica, rendendola disponibile anche in assenza di sole.