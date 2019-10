Governo: a 'Futura' gara di selfie dei giovani per Teresa Bellanova

Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - Gara di selfie e applausi, alla scuola di formazione 'Futura', organizzata dal senatore Davide Faraone di Italia Viva a Terrasini (Palermo), per la ministra Teresa Bellanova. All'arrivo dell'esponente di Governo, che oggi pomeriggio interverrà a Terrasini (Palermo), decine di ragazzi che sono iscritti alla scuola di formazione hanno fatto la fila per fare una fotografia con la ministra che non si è sottratta. Bellanova sta adesso incontrando alcune associazioni di categoria per affrontare i problemi dell'agricoltura.