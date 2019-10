Manovra: De Micheli, 'sciocca superiorità definire irrisorio aumento stipendio'

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Il Partito democratico vuole aumentare gli stipendi: non si abbia un atteggiamento di superiorità sciocca nel definire l'aumento dello stipendio una misura irrisoria. Quaranta euro al mese, 500 euro all'anno per cominciare, che diventeranno tra 18 mesi 1.500 euro all'anno, per chi guadagna mille euro al mese o anche meno sono risorse importantissime. Derubricare questa scelta ad una scelta irrisoria significa avere poco rispetto di chi vive con grande difficoltà questa condizione". Lo ha affermato la ministra per le Infrastrutture, Paola De Micheli, del Pd, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24.

"Avere la convinzione di saperla lunga perché c'è sempre ben altro -ha aggiunto- è un errore, peraltro il centrosinistra questo errore l'ha già commesso in passato. Andiamo in casa di Francesco che deve pagare la retta all'asilo del nido del figlio: Francesco, che prende 1.200 euro, quando approveremo la manovra avrà 40 euro in più al mese e non dovrà più pagare la retta dell'asilo. Ora a Francesco cambia alcune questioni fondamentali delle quali Francesco discute con la moglie la sera a cena".