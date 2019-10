Migranti: Bonetti, 'porte aperte alle famiglie più che i porti chiusi'

Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Pensiamo al family act perché oggi le famiglie, nella loro diversità, nel nostro paese sono il nucleo primo di relazione sociale, di incontro delle diversità. La famiglia è per eccellenza il luogo della diversità, che si mette insieme e che si apre alla vita. Non è la chiusura intima. Se vogliamo usare la parola modello, che non mi piace, la famigla è il luogo dell'accoglienza e dell'incontro delle diversità di genere, generazionali, di esperienza che si apre a una dimensione più ampia. Quindi, porte aperte alle famiglie più che porti chiusi nel paese, se dovessi usare uno slogan...". Così la ministra per la Famiglia Elena Bonetti, parlando con i giornalisti a Terrasini (Palermo) a margine della scuola di formazione politica 'Futura' di Davide Faraone.