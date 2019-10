Trieste: Salvini, 'giustizia si occupi di delinquenti non di Forze Ordine'

Crozza imita Briatore: il mio "drimtim" produce idee del fare

Roma, 5 ott. (askanews) - Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - Crozza è Briatore, founder del "Movimento del fare". "Il mio drimtim - spiega Crozza-Briatore - produce soprattutto idee del fare! Ogni regione può decidere in autonomia quale stagione gli conviene di più per la sua economia. Prendi la Sardegna, a cosa ...