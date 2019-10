Ue: D'Alema, 'non ci sono alternative, dare una mano a rafforzarla'

Capri, 4 ott. (Adnkronos) - Con l'Europa è giusto "sul piano politico fare quello che stiamo facendo, in Europa bisogna starci e dare una mano a cambiare, a rafforzare l'Europa. L'Europa ha tanti problemi ma ha una qualità: non ci sono alternative". Lo ha detto Massimo D'Alema intervenendo al Digital Summit. Per l'ex ministro degli Esteri "mettersi contro l'Europa è una cosa alla Boris Johnson, non ha senso, se per loro è problematico per noi sarebbe un suicidio". Del resto "la politica richiede senso della realtà, chi non ce l'ha si dedichi a attività artistiche", ha osservato in un panel dedicato alla 'nuova via della seta'.