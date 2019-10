Clima: Fico, 'attuale modello sviluppo insostenibile e iniquo'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Occorre prendere definitivamente atto dell’insostenibilità e della iniquità dell’attuale modello di sviluppo, sul piano ambientale, economico e sociale. E perseguire –come l’Agenda 2030 ci indica– il superamento della logica della crescita illimitata e a tutti i costi, attraverso un riassetto radicale dei processi di produzione e di consumo come pure dei meccanismi di distribuzione della ricchezza". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla presentazione del rapporto Asvis 2019 (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile).

"Questioni globali come quelle connesse allo sviluppo sostenibile -ha ricordato il presidente dell'Assemblea di Montecitorio- possono essere affrontate efficacemente solo a livello di Unione europea. Con misure vincolanti per tutti gli Stati membri e con precise linee guida per l’azione esterna dell’Unione. In questo nuovo scenario, il nostro Paese è chiamato a svolgere un ruolo centrale, recuperando il ritardo sinora accumulato".

"L’obiettivo del 2050 è un grande, concreto, obiettivo, che per essere raggiunto richiede altrettanta concretezza e molto coraggio. Il raggiungimento dell’obiettivo -ha concluso Fico- passa attraverso precise scadenze e precisi obiettivi rispetto a decisioni chiave come quelle, per esempio, relative alle centrali a carbone, alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alle auto inquinanti, ai combustibili fossili di prima generazione. La leva fondamentale attraverso cui agire è il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima".