M5S: Dadone, 'sta cambiando vita a persone, guardiamo ai prossimi 10 anni'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Sembrava una follia e si è trasformata in azione di Governo. Sembrava un azzardo e si è tramutato in riforme per i cittadini. Sembrava utopia e invece sta cambiando la vita delle persone. Il MoVimento 5 Stelle oggi compie 10 anni". Così in un post su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone a dieci dalla nascita del Movimento 5 Stelle.

"Grazie Beppe, grazie Gianroberto. Se pensiamo al Reddito di cittadinanza che prende forma, alla legge anticorruzione apprezzata pure all'estero o al taglio dei parlamentari che voteremo proprio fra tre giorni - sottolinea Dadone-, non possiamo che provare un grande orgoglio per ciò che abbiamo fatto insieme. Sembrano ormai lontani i tempi di quei banchetti improvvisati, poveri di materiale stampato, ma ricchi di passione. Non dimentichiamoci mai di quei ragazzi derisi, delle loro aspettative e dei loro sogni".

"Dieci anni sono passati, ma guardiamo ai prossimi dieci. Il M5S cresce in fretta, ha l'età di un ragazzino che velocemente si sta facendo adulto, che impara dai suoi errori e non dimentica la sua missione: ridare voce e sostanza alla partecipazione dei cittadini", conclude il ministro.