Campania: Ferrara, 'mi sarebbe piaciuto De Luca ministro dell'Interno'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "è un uomo formidabile. Va in tutte le direzioni e fa cose giuste e sbagliate in tutte le direzioni. Quando è populista lo sa fare, quando difende le classi dirigenti lo fa in maniera castale. Spero che sappia governare bene. Ma questo non so dirlo. Certo lo avrei visto bene come ministro dell’Interno. Mi sarebbe piaciuto molto". Lo dice Giuliano Ferrara in un'intervista al 'Corriere del Mezzogiorno'