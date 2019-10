Migranti: Casarini, 'Lamorgese apra inchiesta su ruolo funzionari Viminale'

Lampedusa terra d'accoglienza, anche per le tartarughe

Lampedusa, 4 ott. (askanews) - L'isola di Lampedusa è una straordinaria terra d'accoglienza. Non solo per le disperate anime dei migranti ma anche per le migliaia di turisti che ogni anno affollano le sue coste e, soprattutto per le tartarughe Caretta Caretta che sulle sue spiagge depongono le uova e ne sono diventate il simbolo. Sulle banchine del porto vecchio ha sede il Lampedusa Turtle Group, ...