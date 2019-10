Manovra: Gualtieri, '80% pagamenti in contanti è arretratezza, mix misure per superarla'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Vareremo un mix di misure per superare l'arretrattezza dell'Italia. L'80% dei pagamenti in contanti è da paese arretrato". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri a 'Piazza Pulita' su La7 sottolineando che il piano per incentivare i pagamenti digitali "è in via di definizione" e spiegando che "la tassa sui contanti non è mai esistita".

"Non avevamo ancora definito il mix di misure. Come è noto c'è stata una riunione di maggioranza in cui si sono discusse diverse opzioni tra cui una che combinava incentivi ai pagamenti digitali e disincentivi a quelli in contanti che poi non è stata privilegiata".

In Portogallo, dove c'è un sistema di cashback "la cosa sta funzionando", sottolinea Gualtieri che auspica che la partecipazione sociale e civile possa invogliare i cittadini a favorire i pagamenti digitali e al pagamento delle tasse.