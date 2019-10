Sud: Provenzano, 'valorizzare bellezza città, accelerare su investimenti pubblici' (2)

(AdnKronos) - "Noi - spiega il ministro- dobbiamo tutelare, valorizzare la bellezza delle città e dell'Italia che rappresenta un grande patrimonio di questo Paese. Questa bellezza spesso è difficile perché è una bellezza a cui è difficile accedere. Nel nostro paese le città sono spesso isolate, chiuse. Matera 2019 è il simbolo di questa bellezza nascosta e difficile da raggiungere", sottolinea Provenzano. Per il ministro bisogna quindi "spezzare questo isolamento di questa bellezza che spesso è anche assediata dalla bruttezza, dall'incuria, dall'ignavia, da un mancato investimento in rigenerazione urbana". E proprio nella direzione di un investimento nella rigenerazione urbana "va il Green New Deal".

La bellezza delle città italiane, inoltre, aggiunge Provenzano, "è minata dalla disgregazione sociale, dalle disuguaglianze sociali e culturali e dalle divisioni mentre le città dovrebbero essere il luogo di convivenza civile". Proprio per questo "dobbiamo avvicinare le città e i luoghi". Al Sud, in particolare, "le città dovrebbero essere il motore di sviluppo ma purtroppo sono città in cui si va via e questo nonostante gli sforzi di alcuni amministratori. Non attraggono. Mancano politiche pubbliche. Con il piano Sud che abbiamo annunciato intendiamo guardare alle città".

Per Provenzano "dobbiamo lottare contro la povertà educativa e minorile che non è un problema solo al Sud ma anche al Nord: a Milano un bambino su dieci vive in povertà assolutata". Nelle città, quindi, "servono infrastrutture sociali che permettono di ricucire i fossati che si sono creati puntando sui luoghi di aggregazione asilo, scuole...".