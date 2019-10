Pernigotti: Spes, 'sorpresi da esclusione, nostro progetto era serio e credibile' (2)

(AdnKronos) - "Ai tanti che mi chiedono - sottolinea Antonio Di Donna, il presidente di Spes - se resti l’amaro in bocca rispondo che non conosco fino in fondo il pensiero che c’è dietro questa nuova prospettiva. Il nostro percorso era di lunga visione e metteva al centro le persone più che gli interessi di parte; se anche la nuova cessione va in questa direzione siamo contenti che la Comunità di Novi abbia vinto ugualmente".

Spes, aggiunge, "continuerà il suo percorso nell’attività di produzione dolciaria e ristorativa, continuerà ad essere una cooperativa sociale in cui c’è spazio per i giovani e per le persone più fragili".

"Spero - conclude Di Donna - che l’esperienza della nostra cooperativa possa aiutare le tante imprese sociali italiane e farsi avanti anche in progetti industriali complessi, nella consapevolezza che il futuro delle imprese stia nel massimizzare l’impatto sociale rispetto al profitto; nel lungo periodo questo determina stabilità e sviluppo. Per dirla con la logica di chi ragiona sulla convenienza: alla fine conviene a tutti!".