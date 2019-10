Teatro: sciopero al Massimo di Palermo, M5S 'piena solidarietà ai lavoratori'

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Il Movimento 5 stelle esprime "piena solidarietà ai lavoratori del Teatro Massimo" di Palermo che hanno indetto una giornata di sciopero per venerdì 4 ottobre, giorno della prima di 'Winter Journey' di Ludovico Einaudi. I lavoratori lamentano "reiterate e illegittime trattenute operate in busta paga ai dipendenti contrattualmente più deboli".

"È necessario che si faccia chiarezza sull’effettivo stato economico-finanziario - afferma Viviana Lo Monaco, consigliere comunale M5S e componente della Commissione Cultura - affinché possano essere tutelati non solo i diritti delle maestranze del teatro stesso, ma anche quelli dei cittadini palermitani che meritano di godere delle rappresentazioni lirico-sinfoniche in programma per la stagione in corso".