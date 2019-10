Sicilia: Falcone, 'su fondi Fesr allarmismo M5S, Regione pronta a chiarire'

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Non stranizza che il M5S tenti di fare allarmismo riguardo la Regione, rilanciando una notizia già chiarita nelle scorse settimane sull'ipotetico disconoscimento di 150 milioni euro dalla certificazione europea riguardo il Programma operativo Fesr 2014-2020". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone replica alle dichiarazioni del deputato pentastellato Luigi Sunseri sul presunto rischio di disimpegno, per la Sicilia, delle somme del Po Fesr 2014-2020.

"E' vero -aggiunge Falcone- che la Commissione europea ha comunicato per le vie brevi alcuni rilievi sula spesa per la tratta b del nodo ferroviario di Palermo, ritenuti dalla Regione coerenti per la certificazione europea. Ma non appena arriverà la contestazione formale, il governo Musumeci chiarirà i termini di coerenza del progetto elevato a rendiconto comunitario. Non è la prima volta del resto che la Commissione europea solleva dei rilievi sulla certificazione dei fondi. Come già ribadito nei giorni scorsi, riteniamo però di poter fornire tutte le necessarie giustificazioni utili a fugare ogni dubbio dei rappresentanti europei".