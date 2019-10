Sicilia: Armao, 'debito sceso sotto i 5 mld'

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Il debito della Regione siciliana è sceso sotto i 5 miliardi di euro. Ad annunciarlo è il vice presidente della Regione e assessore all'Economia Gaetano Armao durante la conferenza stampa di presentazione del Bollettino sul fabbisogno finanziario regionale. "E’ bene precisare sin da subito -ha detto Armao- che il ricorso al credito per una Regione è assolutamente fisiologico e necessario per sostenere gli investimenti in quanto, come è noto, la legge vieta di finanziare a credito le spese correnti. Gli indicatori monitorati dal bollettino ci restituiscono una situazione assolutamente nella norma che anzi, grazie al contenimento della spesa attuato dal nostro governo, sta già mostrando risultati positivi. Il debito in senso stretto è sceso sotto i 5 miliardi di euro".

"Si tratta -ha aggiunto- di una soglia significativa e di una dinamica positiva che registra un nuovo ribasso (- 41.935.385.884,09 euro rispetto al 31 marzo scorso) e che porta, in termini di saldi, il debito in senso stretto a carico della Regione ad euro 4,935 miliardi di euro, cifra che ci riporta a valori prossimi al 2010, mentre l’indebitamento complessivo (debito + anticipazione di liquidità) ammonta, sempre alla data del 30 settembre, ad euro 7.396.549.904 cifra del 10% distante dai valori del 2015 quando si erano ampiamente superati gli 8 miliardi di euro". Per quanto riguarda la questione dei derivati l'assessore ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà responsabili delle banche internazionali "con le quali rinegozieremo i contratti".