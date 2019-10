Sanità: deputato M5S dona defibrillatore a sua ex scuola

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Il deputato nazionale del M5S Davide Aiello ha donato un defibrillatore semiautomatico alla direzione didattica Casteldaccia, in provincia di Palermo. Il presidio è stato acquistato dall'esponente Cinquestelle e consegnato alla scuola dove aveva studiato da piccolo. Alla cerimonia di consegna era presente, tra gli altri, il sindaco Giovanni Di Giacinto, la deputata Vittoria Casa, la dirigenza scolastica, il medico cardiologo Marco Di Franco ed Antonio Bevilacqua, rappresentante della Schiller Medical, azienda produttrice del defibrillatore.

"Con questo gesto - spiega il deputato - ho voluto dare un piccolo segnale concreto per sensibilizzare le istituzioni affinché tutte le strutture pubbliche siano fornite di uno strumento salvavita come il defibrillatore. È un gesto che compio con il sorriso e con un profondo senso di consapevolezza sull'importanza di dotare gli istituti scolastici dei mezzi di cura e prevenzione per tutti. Non vi nego l'emozione che mi lega a questa scuola, dove ho trascorso la mia infanzia".