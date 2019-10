Sicilia: allarme M5S su fondi Fesr, 'pagamenti interrotti ma rischio disimpegno elevatissimo'

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il rischio di disimpegno delle somme previste dal Programma operativo Fesr 2014-2020 per la Sicilia è altissimo. Bruxelles non ha sospeso i pagamenti ma li ha interrotti". A lanciare l'allarme è il deputato regionale del M5S Luigi Sunseri che chiede all’amministrazione regionale di "mettere celermente in moto la macchina amministrativa affinché adotti tutte le soluzioni utili a non perdere le somme, scongiurando l’utilizzo di progetti non coerenti rispetto al programma operativo. La certificazione della spesa - sottolinea - è ferma da un anno".

Ad oggi, spiega il componente della commissione Bilancio Ars, "si parla di interruzione dei pagamenti e non di sospensione, ma il rischio di disimpegno è assolutamente concreto. E’ quindi necessario che la Regione metta tutte le proprie energie affinché venga scongiurato il disimpegno che sarebbe una grandissima sconfitta per la nostra terra".