Rifiuti: discariche Catania presentano conto a Rap, 1,2 mln per il mese di agosto

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Inconcludenti vertici tra le istituzioni", "nessuna concreta soluzione al problema" ma "ben 1,2 milioni di euro richiesti alla Rap dalle discariche di Catania per i conferimenti del solo mese di agosto". I sindacati lanciano l'allarme sull'emergenza dei rifiuti di Palermo. "Non assisteremo inermi al rischio di interruzione della continuità aziendale" dicono il segretario generale Fit Cisl Dionisio Giordano, il segretario regionale Uiltrasporti Pietro Caleca e il segretario generale Fiadel Giuseppe Badagliacca, annunciando "la possibile mobilitazione dei lavoratori se non ci saranno novità di rilievo sulla chiusura della discarica di Bellolampo".

"Siamo allarmati dalla inefficacia delle soluzioni intraprese, spesso condivise tra le parti e poi disattese dalle stesse - aggiungono - con la certificazione comunque dell'inefficacia dell’azione del governo regionale, del mancato rispetto degli impegni assunti e del serio rischio di far sprofondare la Rap in nuove problematiche economico-finanziarie". "Se per i conferimenti del solo mese di agosto le discariche catanesi hanno emesso fatture pari a 1,2 milioni di euro, è facile immaginare le serie difficoltà nelle quali il gestore pubblico di Palermo potrebbe a breve ritrovarsi. Dove sono gli aiuti economici annunciati dal governo regionale?".