Dazi: Promex Padova, se messi in atto grave danno per le imprese (2)

(AdnKronos) - Un po' diversa la situazione in Veneto dove ben 500 milioni di esportazioni sono legati alla produzione vinicola e quasi 900 alla produzione di macchinari per la medicina e l'odontoiatria. "Il dato regionale - aggiunge il membro di giunta della Camera di Commercio e presidente Coldiretti, Massimo Bressan - è fortemente caratterizzato dalle esportazioni del vino e dal momento che, per fare un dispetto alla Francia, sembra che Trump voglia penalizzare proprio il vino, la preoccupazione, soprattutto nel trevigiano ma anche nei nostri Colli Euganei, è palpabile".

"Chiaro che se Trump metterà in atto la sua politica protezionistica, l'Europa prenderà le proprie contromisure. Ma noi non abbiamo nulla da guadagnarci - precisa il direttore di Promex - non fosse altro perchè i livelli di importazione dagli States sono piuttosto bassi (95 milioni, come detto, 22 dei quali relativi a forniture per la medicina) ma, soprattutto perchè la politica dei dazi non ha mai dato risultati apprezzabili. In questo senso, da Paese essenzialmente trasformatore e depositario del "made in Italy" che è un brand riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, noi siamo per frontiere aperte. Regolate, ma aperte. Purtroppo gli scenari prossimi venturi non sembrano affatto soddisfare questo auspicio. La "hard Brexit" potrebbe essere alle porte e con essa un altro duro colpo alla nostra propensione all'export".